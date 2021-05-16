Спорт

Среди псковских курсантов определили лучшего игрока в настольный теннис

Первенство по настольному теннису среди сотрудников, организованное кафедрой физической, огневой и тактико-специальной подготовки, состоялось в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе академии.

По итогам состязаний среди женщин лучший результат показала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Татьяна Хван. Среди мужчин победа досталась старшине курса учебно-строевых подразделений Семену Горячеву.

Грамоты победителям и призерам соревнований вручил врио начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Алексеев, который отметил, что настольный теннис – это спорт, игра и здоровье и пожелал всем развивать в себе спортивные навыки на пути к новым достижениям.