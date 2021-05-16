Спорт

«Президентские состязания» завершились в Псковской области

Финал соревнований среди школьников «Президентские состязания» прошел в Пушкинских Горах с 12 по 13 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Фото: «Печорская правда»

В мероприятии приняли участие команды школ Пскова и Великих Лук, а также команды-призеры межмуниципальных соревнований: Изборский лицей, Тямшанская гимназия, Пыталовская школа, Дедовичская спортивная школа №2, средняя школа №3 города Порхова, средняя школа №50 города Дно, Макушинская спортивная школа Опочецкого района, Пустошкинский центр образования, Пушкиногорская средняя школа, Пореченская спортивная школа Великолукского района, средняя школа №1 города Невеля, Локнянская средняя школа.

Всего в соревнованиях приняли участие 138 спортсменов. Они состязались в спортивном многоборье, эстафете, теории и творческом конкурсе.

В результате среди городских команд победителями стали невельские школьники из школы №1 имени К. С. Заслонова, на втором месте — псковичи из школы №1 имени Л. М. Поземского, учащиеся великолукской школы №7 имени Антона Злобина заняли третье место.

Среди сельских команд наилучших результатов достигли спортсмены из Изборского лицея, Пореченская средняя школа имени К. С. Заслонова заняла второе место, Гавровская средняя школа Пыталовского района — на третьем месте.