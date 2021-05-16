Спорт

Трое псковских спортсменов получили путевку на первенство России по грэпплингу

16 мая в поселке Плодовое Ленинградской области прошло первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации панкратиона и грэпплинга Псковской области, в турнире приняли участие 400 спортсменов из шести регионов СЗФО.

Пятеро спортсменов защищали честь Псковской области и заняли третье общекомандное место. Виолетта Немыкина, Николай Шадрин и Муххамед Заманов завоевали золото и получили путевку на первенство России по грэпплингу, которое состоится в начале июля в городе Видное Московской области.

Тренируются спортсмены под руководством тренеров Виктора Иваненкова и Глеба Шадрина в псковском клубе «Ханса».