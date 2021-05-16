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Спорт

Открытый кубок Псковской области по шахматам прошел в Великих Луках

17.05.2021 20:54|ПсковКомментариев: 0

Подведены итоги открытого кубка Псковской области по блицу. Соревнования проводили в память о великолукском детском тренере Викторе Ленчукове, который за годы своей деятельности подготовил много чемпионов и призеров городских, областных, межрегиональных (окружных) и всероссийских соревнований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов.

Турнир прошел с обсчетом российского (ФШР) и международного рейтинга (ФИДЕ). Главный судья соревнований — спортивный судья 1 категории Максим Трефилов.

Всего в соревнованиях приняли участие 28 шахматистов из Великих Лук, Пскова, Острова, Пыталовского и Великолукского районов.

По итогам турнира кубок Псковской области по блицу завоевал Валентин Власов. Второе место занял Валерий Жихарев. Оба спортсмена представляли на соревнованиях Великие Луки. Третье место получил Валерий Русов из Острова. Организаторы добавили, что все призеры являются кандидатами в мастера спорта России. 

В Федерации шахмат отметили, что из-за сложной эпидемиологической обстановки были приняты все необходимые меры, предписанные Роспотребнадзором.

«В день рождения В. Н. Ленчукова представители шахматной общественности города Великие Луки отдали дань уважения его тренерскому таланту и любви к детям», - добавил Дмитрий Шахов.

Теги: #великие луки #шахматы #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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