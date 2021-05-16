Спорт

Кубок города по карате «Тигр Шотокан» пройдет в Пскове

Открытый кубок города Пскова по карате WKF «Тигр Шотокан» состоится в универсальном спортивном комплексе «Олимп» (деревня Борисовичи, Псковский район) в субботу, 22 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Традиционные соревнования пройдут в четырех дисциплинах: индивидуальное ката, ката-группа, индивидуальное кумите и командное кумите.

Организаторы мероприятия – комитет по физической культуре спорту и делам молодежи администрации города Пскова и спортивная Федерация карате города Пскова.

Ожидается, что в спортивном мероприятии примут участие более 250 спортсменов из Пскова, Великого Новгорода и Ленинградской области. Соревнования пройдут по адресу: улица Балтийская, дом 11.