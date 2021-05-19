Спорт

Великолучане завоевали медали на всероссийском турнире по кикбоксингу

Великолукские спортсмены завоевали медали на традиционном всероссийском турнире по кикбоксингу «Белые ночи», который прошел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество — Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа клуба единоборств «Отечество — Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

В турнире приняли участие более 160 спортсменов из разных регионов страны. Город Великие Луки представляли воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены СК «Витязь», КСЕ «Отечество – Псковская область.

По результатам поединков золотые медали завоевали Виктор Петраковцев, Илья Иванов и Никита Кунгурцев. «Бронзу» получил Николай Ершов.

Тренирует спортсменов Сергей Москалев.