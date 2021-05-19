Спорт

Псковскую молодежь приглашают на велоэкскурсию

Путешественник-велосипедист Виктор Веревкин проведет для псковичей экскурсию на велосипедах 22 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Маршрут экскурсии, который составит порядка 20 км и займет около 3 часов, начнется с пункта сбора, продолжится до деревни Камно и обратно. Планируется небольшой привал, для которого с собой рекомендуют взять с собой не только воду, но и «перекус».

Сбор группы состоится в субботу в 12.30 около памятника Байкову в сквере ветеранов, расположенному рядом с домом №2/22 на улице Байкова.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо заполнить регистрационную форму. Запись ограничена. Возрастное ограничение 18+.