Спорт

Великолучанин поборется за право выступить на Чемпионате мира по ММА

Чемпионат России среди мужчин и женщин по смешанному боевому единоборству (ММА) пройдет в городе Кемерово под эгидой Союза ММА с 3 по 7 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе единоборств «Отечество — Псковская область», там соберутся более 300 сильнейших бойцов из разных федеральных округов страны.



От Псковской области в весовой категории 52,2 кг примет участие воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество - Псковская область», боец Центра ММА города Великие Луки Иван Веретенников.

Всего в данный кард вошли 9 человек: Рабазан Ильясов (Санкт-Петербург), Елисей Винаков (Москва), Джавадов Амид (УРФО), Дмитрий Панков (ЮФО), Андрей Хертек (СФО), Андрей Цай (ДВФО), Хизар Какаев (СКФО), Максим Колосов (ЦФО), Шамиль Магомедгаджиев (ПФО). Помимо них, к участию будут допущены призеры чемпионатов России, Европы и мира 2019 года, а также победители Кубка России — 2019.

Спортсмены поборются не только за звание чемпиона России по смешанному боевому единоборству, но и за право представлять честь страны в составе национальной сборной на Чемпионате мира по ММА, который пройдет с 27 ноября по 5 декабря в городе Нур-Султан (Казахстан).