Российский подводный фестиваль пройдет в Псковской области 12-13 июня

Ежегодный «Российский подводный фестиваль» (RUFest - Russian underwater festival) пройдет на базе отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе 12-13 июня. Об этом сообщается в группе федерации подводного спорта Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: федерация подводного спорта Псковской области
Программа фестиваля
11 июня
- заезд участников фестиваля и соревнований;
12 июня (место встречи - сцена)
- 10.00 - открытие фестиваля, регистрация участников соревнований;
- 12.00 - старт конкурса на детский рисунок или поделку, старт соревнований спортивного мероприятия чемпионата Псковской области по подводному спорту (подводной охоте) «Псковский трофей — 2021»;
- 13.00 - 15.00 - работа аниматора, детские конкурсы, эстафеты;
- 17.00 - награждение за лучший рисунок или поделку;
- 17.30 - 19.00 - взвешивание добытой рыбы в рамках соревнований;
- 19.00 - выдача памятной атрибутики, памятная фотосессия участников фестиваля;
- 19.30 - 21.00 - живая музыка;
- 21.00 - 00.00 - дискотека.
13 июня
- 10.00 - сбор участников соревнований;
- 11.00 - старт второго дня соревнований;
- 12.00 - 17.00 - прием поделок и рисунков;
- 13.00 - 15.00 - работа аниматора, детские конкурсы, эстафеты;
- 17.00 - награждение за детские поделки и рисунки;
- 17.30 - 19.00 - взвешивание рыбы добытой на соревнованиях;
- 20.00 - награждение участников фестиваля и соревнований спортивного мероприятия чемпионата Псковской области по подводному спорту (подводной охоте) «Псковский трофей - 2021»;
- 21.00 - 00.00 - дискотека.
14 июня
- отъезд участников фестиваля.
«Не забудьте! Проживание в палатках, домиках, коттеджах со скидкой 15% только при наличие кодового слова "RUFest"», - отметили организаторы.
В свободное вечернее время планируется работа тира и перетягивание каната.
Владимира Докучаев
Вечером 13 июня пройдет лекция на подводную тему 8-кратного чемпиона России Владимира Докучаева.
«Возможны незначительные изменения в расписании фестиваля», - уточнили в федерации.