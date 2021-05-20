Спорт

Российский подводный фестиваль пройдет в Псковской области 12-13 июня

Ежегодный «Российский подводный фестиваль» (RUFest - Russian underwater festival) пройдет на базе отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе 12-13 июня. Об этом сообщается в группе федерации подводного спорта Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: федерация подводного спорта Псковской области

Программа фестиваля

11 июня

заезд участников фестиваля и соревнований;

12 июня (место встречи - сцена)

10.00 - открытие фестиваля, регистрация участников соревнований;

12.00 - старт конкурса на детский рисунок или поделку, старт соревнований спортивного мероприятия чемпионата Псковской области по подводному спорту (подводной охоте) «Псковский трофей — 2021»;

13.00 - 15.00 - работа аниматора, детские конкурсы, эстафеты;

17.00 - награждение за лучший рисунок или поделку;

17.30 - 19.00 - взвешивание добытой рыбы в рамках соревнований;

19.00 - выдача памятной атрибутики, памятная фотосессия участников фестиваля;

19.30 - 21.00 - живая музыка;

21.00 - 00.00 - дискотека.

13 июня

10.00 - сбор участников соревнований;

11.00 - старт второго дня соревнований;

12.00 - 17.00 - прием поделок и рисунков;

13.00 - 15.00 - работа аниматора, детские конкурсы, эстафеты;

17.00 - награждение за детские поделки и рисунки;

17.30 - 19.00 - взвешивание рыбы добытой на соревнованиях;

20.00 - награждение участников фестиваля и соревнований спортивного мероприятия чемпионата Псковской области по подводному спорту (подводной охоте) «Псковский трофей - 2021»;

21.00 - 00.00 - дискотека.

14 июня

отъезд участников фестиваля.

«Не забудьте! Проживание в палатках, домиках, коттеджах со скидкой 15% только при наличие кодового слова "RUFest"», - отметили организаторы.

В свободное вечернее время планируется работа тира и перетягивание каната.

Владимира Докучаев

Вечером 13 июня пройдет лекция на подводную тему 8-кратного чемпиона России Владимира Докучаева.

«Возможны незначительные изменения в расписании фестиваля», - уточнили в федерации.