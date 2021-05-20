Спорт

Великолукскую спортшколу обеспечили хоккейным оборудованием

Партия нового современного оборудования для занятий хоккеем поступила в великолукскую спортивную школу олимпийского резерва «Экспресс». Поставка осуществлена в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В частности, в учреждении появилась самоходная ледозаливочная машина и станок для заточки ее ножей. Кроме того, поставлены мишени для отработки ударов по воротам и комплект интерактивных тренажеров с интегрированной единой системой аналитики: для оттачивания техники приема, передачи шайбы и развития скорости реакции, точности и скорости броска. Спортивная школа также получила установки для тренировки различных групп мышц, специализированные комплексы для отработки нападений, прыжков, скольжения, а также электронный тренажер для обучения техникам обыгрыша соперника.

До конца мая «Экспресс» пополнится новыми хоккейными воротами, профессиональным станком для заточки коньков, установкой для сушки спортивного инвентаря, хоккейной беговой дорожкой. Вместе с этим оборудованием поступит еще несколько специализированных тренажеров, а также снаряд, предназначенный для страховки спортсмена при выполнении упражнений со штангой на больших весах.

Всего в учреждение поступит оборудование и инвентарь стоимостью около 25 млн рублей.

В настоящее время в хоккейной секции школы олимпийского резерва «Экспресс» занимается порядка 150 человек. «Новое оборудование позволит повысить качество и эффективность тренировок, что непременно отразится на достижениях юных хоккеистов», - отметил руководитель учреждения Сергей Поварещенков.

Напомним, в прошлом году специализированное спортивное оборудование в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» поступило в Ледовый дворец города Пскова.