Спорт

Псковские росгвардейцы стали призерами на межведомственном турнире по волейболу

Псковские росгвардейцы стали призерами на межведомственном турнире по волейболу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Межведомственный турнир по волейболу состоялся в рамках спартакиады на первенство Псковского регионального отделения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Пскове.

В соревнованиях приняли участие 5 команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.

Представители управления Росгвардии по Псковской области завоевали «бронзу», второго места удостоилась команда главного управления МЧС России по Псковской области, первое место заняли спортсмены УМВД России по Псковской области.

Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки, медали и грамоты.