Спорт

Стадион у 17-й школы города Пскова сдадут в эксплуатацию в течение лета

Финальный этап строительства стадиона у школы №17 города Пскова проконтролировали депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов и заместитель главы городской администрации Александр Коновалов 20 мая. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, объект сдадут в эксплуатацию в течение лета.

Александр Коновалов напомнил, что объект строят по поручению президента. По его словам, стадион должны были ввести в эксплуатацию еще год назад, но пандемия сдвинула сроки. Силовые тренажеры поставили здесь только в январе.

«Сейчас планируем дооснастить стадион оборудованием, на что предусмотрено полмиллиона рублей. Так, здесь должен появиться 3D-забор, чтобы при игре в футбол мяч не улетал за территорию стадиона, и травмобезопасные переносные ворота. Еще небольшой комплект монтажных работ, и стадион откроют для детей», - сказал Александр Коновалов.

Алексей Севастьянов выразил надежду на то, что в ближайшие годы большинство школ будут иметь такие стадионы. Он также отметил, что доволен качеством стадионного покрытия. «Можно не бояться, что у детей намокнут ноги», - сказал он.

Александр Коновалов заметил, что впереди еще остались некоторые работы по заделке швов. При этом он подчеркнул, что никаких нареканий ни к качеству выполнения работ, ни к материалам не возникало.

Директор школы Светлана Алексеева сказала, что ее на данный момент волнуют только сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

Алексей Севастьянов заверил ее, что к 1 сентября стадион будет полностью функционировать. «Возможно, что его откроют и раньше. И тогда дети на второй смене летнего лагеря уже смогут позаниматься на новых тренажерах», - сказал он.

Стадион также оснащен системой видеонаблюдения и освещением, которое позволит заниматься на объекте и в вечернее время суток.