Спорт

Вопрос о концессии для создания Центра спортивной гимнастики рассмотрели депутаты

Члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы обсудили вопрос заключения концессионного соглашения по созданию Центра спортивной гимнастики и рекомендовали главе города Елене Полонской вынести этот вопрос на очередную сессию городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов напомнил присутствующим, что данный вопрос прорабатывался по поручению губернатора области Михаила Ведерникова. Было найдено ныне пустующее здание бывшей прачечной на улице Коммунальной, 25.

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Также этот вопрос проработали с министерством спорта РФ, на реализацию проекта ведомство подтвердило финансирование на сумму более 100 млн рублей. Однако условия, по которым выделяются федеральные средства, требуют изначально поиск возможного концессионера для реализации проекта. Если концессионер не будет найден, то федеральный центр в полном объеме профинансирует работы по фактическому перепрофилированию здания под сооружение спорта.

Добавим, ранее была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты городской Думы, затем 5 мая вопрос прошел общественные обсуждения. По итогам были вынесены рекомендации о возможности заключения концессионного соглашения о создании в Пскове Центра спортивной гимнастики путем реконструкции здания прачечной.