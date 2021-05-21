Спорт

Псковские футболисты отправятся на матч в Петербург

Основная команда ФК «Псков» сыграет на выезде в Санкт-Петербурге. В субботу, 22 мая, в рамках первого тура чемпионата Северо-Западного федерального округа на стадионе «Красный треугольник» псковичи встретятся с «С.П.Б.К.Л.С.». Матч начнется в 13.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации футбола.

В этом сезоне в турнире примут участие 8 команд, на одну больше, чем в прошлом. Ближайшую домашнюю игру псковичи проведут 30 мая против новгородского «Электрона».

Главный судья соревнования - Иван Абросимов (Санкт-Петербург).

ФК «Псков» и «С.П.Б.К.Л.С.» дважды встречались в рамках чемпионата Северо-Запада в 2020 году. В гостях псковичи уступили 0:1, а домашняя встреча завершилась вничью - 2:2. Спортсмены Коренблюм и Турчин били пенальти.

Отметим, что в прошлом сезоне ФК «Псков» занял в чемпионате Северо-Запада 6 место, а «С.П.Б.К.Л.С.» - последнее, 7-е.