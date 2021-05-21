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Спорт

12 псковских тхэквондистов поедут в Грецию в составе сборной России

21.05.2021 15:33|ПсковКомментариев: 0

12 спортсменов из Псковской области прошли дополнительный отбор в сборную России, которая поедет на Первенство Европы 2021 по тхэквондо ИТФ, запланированное в октябре в Греции, на острове Крит. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской федерации тхэквондо.

На соревнования отправятся Владислав Михайлов, Артемий Шахов, Анна Соловьева, Павел Бобков, Иван Григорьев, Ольга Мохова, Владислав Доброхотов, Денис Стволов, Андрей Околеснов, Артем Тихомиров, Анна Поляруш и Александра Никитина.

Отбор проходил в рамках Всероссийского турнира по тхэквондо ИТФ на кубок губернатора Псковской области, который проводился с 14 по 16 мая в универсальном спортивном комплексе «Олипм» в деревне Борисовичи Псковского района. Соревнования были посвящены 800-летию князя Александра Невского. В них приняли участие более 500 спортсменов из 21 региона России.

Спортсмены соревновались в двух видах программы: спарринг (массоги) и формальный комплекс (туль). Комплекты медалей были разыграны в четырех возрастных категориях: юноши и девушки 11-13 лет; юниоры и юниорки 14-15, 16-17 лет, мужчины и женщины 18-39 лет. Кроме того, в рамках турнира прошли соревнования для спортсменов младше 11 лет, их медали в общекомандном зачете не учитывались.

В итоге по количеству золотых медалей первое место заняла команда из Санкт-Петербурга, 16-киллограммовый бронзовый трофей - кубок губернатора — они снова увезли с собой, как и в 2019 году. Второе место завоевали представители Свердловской области, третье - города Москвы. Сборная Псковской области оказалась на 8-м месте в общекомандном зачете, а по общему количеству медалей — на втором, уступив команде Санкт-Петербурга. Победители и призеры получили уникальные медали и грамоты.

Четыре золотых медали завоевали спортсмены из Псковской области. Первые места заняли Денис Стволов (категория 14-15 лет, спарринг, свыше 60 кг), Эвелина Рогалицкая (18-39 лет, формальный комплекс, 15 упражнений), Павел Бобков (14-17 лет, формальный комплекс, 18 упражнений) и Анна Соловьева (18-39 лет, спарринг, женщины в категории 67 кг).

Президент Псковской федерации тхэквондо (ИТФ) Владимир Кочетов положительно оценил выступление спортсменов из региона. «Четыре золотых медали - это очень хороший результат, - прокомментировал результаты псковских спортсменов на прошедшем турнире Владимир Кочетов. - У нас много вторых и третьих мест. Турнир был очень серьезным и первым после Чемпионата и первенства Европы по тхэквондо ИТФ, который состоялся в Казани в конце февраля».

Всего в прошедших соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 21 региона России. По количеству золотых медалей первое место заняла команда из Санкт-Петербурга. Сборная Псковской области оказалась на 8-м месте в общекомандном зачете, а по общему количеству медалей — на втором.

 

Президент Псковской областной Федерации тхэквондо ИТФ Дмитрий Барабанов и руководитель федерации Владимир Кочетов вручили победителям и призерам уникальные медали и грамоты.

Больше фотографий с награждения можно посмотреть здесь >>>

Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской Федерации, Администрация Псковской области, Федерация тхэквондо (ИТФ) России, Федерация тхэквондо (ИТФ) Псковской области.

Теги: #тхэквондо #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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