Спорт

Сборная России обыграла Чехию на старте чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в стартовом матче чемпионата мира, который проходит в Риге.

Встреча группы А, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу россиян, в составе которых шайбы забросили Антон Бурдасов (5-я минута), Артем Швец-Роговой (36), Александр Барабанов (46) и Михаил Григоренко (60). У проигравших отличились Якуб Флек (10), Якуб Врана (38) и Доминик Кубалик (58), передает «Р-Спорт».

В субботу сборная России сыграет с командой Великобритании.

Помимо названных команд, в группу А также попали Швеция, Дания, Белоруссия, Словакия и Швейцария.

В группе В выступают Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.