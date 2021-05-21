Спорт

Псковский росгвардеец занял первое место в соревнованиях по служебному биатлону

В Ленинградской области прошли чемпионаты Северо-Западного округа Росгвардии по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу. В турнирах приняли участие 19 команд воинских частей и территориальных управлений Росгвардии.

Участникам соревнований по летнему служебному биатлону предстояло на время преодолеть трехкилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами, на контрольной точке произвести по 5 выстрелов из пистолета Макарова с расстояния 25 метров.

Победители и призеры определялись по наибольшей сумме очков, набранных за бег и стрельбу, в соответствии с таблицей оценки результатов в служебном биатлоне.

В личном первенстве первое место занял военнослужащий Управления Росгвардии по Псковской области капитан полиции Руслан Ильин.

В общекомандном зачете команда Управления Росгвардии по Псковской области заняла третье место, «серебро» завоевали представители территориального управления из Республики Карелия, первое место заняла команда из Новгородской области.

В ходе соревнований по легкоатлетическому кроссу росгвардейцы преодолели 5 километров по пересеченной местности. В упорной борьбе второе место заняла команда Управления Росгвардии по Псковской, «бронзу» завоевали росгвардейцы из Новгородской области, первое место заняла команда Управления Росгвардии из Архангельской области.

Победители и призеры награждены грамотами, медалями и дипломами, сообщили Псковской Ленте Новостей в Росгвардии .