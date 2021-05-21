Спорт

Больше 250 спортсменов собрал открытый кубок Пскова по карате. ФОТО

Больше 250 спортсменов из Пскова, Новгорода, Ленинградской области собрал открытый кубок города Пскова по карате WKF «Тигр Шотокан». Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соревнования проходят в универсальном спортивном комплексе «Олимп» (деревня Борисовичи, Псковский район). Традиционные соревнования пройдут в четырех дисциплинах: индивидуальное ката, ката-группа, индивидуальное кумите и командное кумите.

Организаторы мероприятия – комитет по физической культуре спорту и делам молодежи администрации города Пскова и спортивная Федерация карате города Пскова.

Ожидается, что в спортивном мероприятии примут участие более 250 спортсменов из Пскова, Великого Новгорода и Ленинградской области. Соревнования пройдут по адресу: улица Балтийская, дом 11.