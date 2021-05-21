Спорт

Юные шахматисты Пскова поедут на Черное море

В Пскове утвердили итоги областного этапа всероссийских соревнований среди команд второклассников - учащихся школ, где введены уроки шахматного всеобуча. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной Федерации шахмат.

Данные соревнования - одна из номинаций областного ежегодного конкурса на лучшую организацию преподавания шахмат в начальной школе всероссийской программы «Шахматы в школе», которую реализует региональный Центр шахматного образования и спорта совместно с областной Федерацией шахмат и при поддержке комитета по образованию Псковской области, а также благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и Федерации шахмат России.

Турнир прошел на родине первого русского шахматного мастера Александра Дмитриевича Петрова - в городе Опочке. Сюда приехали победители городских и районных этапов. По условиям соревнований каждая команда состояла из 8 обучающихся, не менее трех их которых - девочки. Соревнования проводились по круговой системе с контролем времени 20 минут для каждого игрока, плюс 10 секунд на каждый ход, а также с записью шахматной партии. Они были организованы с соблюдением всех противоэпидемиологических мер, установленных Роспотребнадзором и Минспорта.

В итоге первое место заняла команда второклассников Гуманитарного лицея города Пскова. Вторыми стали учащиеся средней школы №13 города Великие Луки. На третьем месте оказались хозяева турнира – команда второклассников гимназии имени А. Д. Петрова города Опочки.

Все призеры награждены командными дипломами и кубками, а каждый школьник и учитель шахматного всеобуча получил грамоту и медаль. В ближайшие дни команда-победитель вместе со своим педагогом отправится на всероссийский турнир в Краснодарский край, на побережье Черного моря. Там будут сыграны матчи между командами второклассников из разных регионов, где активно развивается всероссийская программа «Шахматы в школе».