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Спорт

Пскович завоевал семь золотых медалей на кубке города по плаванию

24.05.2021 16:16|ПсковКомментариев: 0

Пскович завоевал семь золотых медалей на кубке города по плаванию. Мероприятие прошло в бассейне спорткомплекса школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» в Пскове с 20 по 22 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили тренеры СШОР.

Фото здесь и далее: Д. М. Семенова

В соревнованиях приняли участие 158 спортсменов 2009 года рождения и старше, которые по уровню подготовленности не ниже I юношеского разряда. Победителей и призеров определяли по наименьшему времени, затраченному на преодоление каждой дистанции.

Как отметили организаторы, исключительно высокие результаты в соревнованиях показал мастер спорта России Андрей Селягин. Среди юношей он победил на семи дистанциях: 50, 100, 200 метров на спине, 50, 100, 200 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем.

Мастер спорта России Станислав Домиенко победил на дистанциях 50 и 100 метров брассом и 100 метров комплексно. На трех дистанциях также завоевал «золото» и Ярослав Поляков: на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем и 400 метров комплексным плаванием. Две победные дистанции у Анатолия Вальцева — 400 и 800 метров вольным стилем, по одной – у Артема Виноградова (200 метров брассом), Степана Яковлева (1500 метров вольным стилем) и Ильи Шелеста (200 метров комплексно).

Среди девушек наиболее результативно выступили мастер спорта России Варвара Степанова и кандидат в мастера спорта Карина Данилова. Каждая из них показала лучшие результаты на пяти дистанциях: Варвара – на 50, 100, 200 метрах брассом, 100 и 400 метрах комплексно, Карина – на 50, 100 и 200 метрах на спине, 200 метрах комплексно и 50 метрах баттерфляем.

Екатерина Орлова победила на четырех дистанциях вольным стилем: 100, 200, 400 и 800 метров, кандидат в мастера спорта Ульяна Иванова – на двух дистанциях: 1500 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем.

У Алины Елбакиевой и кандидата в мастера спорта Татьяны Степановой – по одной победной дистанции.

В ходе соревнований шестнадцать юных пловцов выполнили нормативы очередных спортивных разрядов.

Теги: #псков #плавание #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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