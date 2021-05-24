Спорт

Горводоканал сыграет в футбол с Псковскими теплосетями

Футбольная команда муниципального предприятия «Горводоканал» встретится на поле с коллегами из МП «Псковские тепловые сети». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МП«Горводоканала», команды сыграют в рамках корпоративного турнира по мини-футболу «Вызов» 30 мая.

В зачете у команды «Горводоканала» пять матчей и две победы. Футболисты муниципального предприятия забили 17 голов.

У команды ПТС в зачете шесть матчей и две победы. Футболисты теплосетей также забили 17 голов.

Игра пройдет в футбольном манеже «Хет-Трик» (Псков, улица Новаторов, 5). Начало матча в 13.40.