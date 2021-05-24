«ПсковАгроИнвест» стал спонсором Открытого чемпионата по тактической стрельбе

ООО «ПсковАгроИнвест» стало официальным спонсором проведения III Открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых структур, пулевой стрельбе и военизированной эстафете среди юнармейских отрядов на кубок губернатора Псковской области.
Как сообщили организаторы, соревнования пройдут с 26 по 28 мая.
Местом проведения данного чемпионата станет учебно-тренировочный комплекс войсковой части 64044 в районе деревни Дубровка Печорского района.
Участников соревнований ждут тактические и практические стрельбы, военизированные эстафеты, выполнение ночных упражнений.