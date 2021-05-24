Спорт

«Экопром» выступил партнером Открытого чемпионата по тактической стрельбе

Региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО «Экопром» - стал партнером проведения III Открытого чемпионата по тактической стрельбе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

III Открытый чемпионат по тактической стрельбе среди силовых структур, пулевой стрельбе и военизированной эстафете среди юнармейских отрядов на кубок губернатора Псковской области пройдет в регионе с 26 по 28 мая.

Местом проведения данного чемпионата станет учебно-тренировочный комплекс войсковой части 64044 в районе дер. Дубровка, Печорского района.

Участников соревнований ждут тактические и практические стрельбы, военизированные эстафеты, выполнение ночных упражнений.