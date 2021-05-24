Спорт

Золотые медали завоевала псковичка на соревнованиях Северо-Запада по конкуру

Псковская спортсменка Милена Сидорова признана абсолютным победителем в Чемпионате и Первенстве Северо-западного федерального округа по конкуру, выиграв пять золотых и одну серебряную медаль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, мероприятие прошло 22–23 мая в конно-спортивном клубе «Дерби» в Санкт-Петербурге.

По итогам двух дней соревнований тринадцатилетняя девушка стала лучшей в преодолении препятствий высотой 105, 110 и 120 см на лошади Карамели, а также 90 и 100 см — на коне Кризе Фарере. Второго места спортсменка удостоена за прохождение маршрута с барьерами высотой в 80 см на Кризе.

Милена Сидорова занимается конкуром в конном клубе «Возрождение» с 5 лет. За это время девушка отмечена успешными выступлениями на муниципальных чемпионатах Псковской области и в других регионах. Об этом рассказала ее тренер и руководитель клуба Ирина Поддуева (Черезова).

«Милена очень перспективная спортсменка. Она умеет добиваться поставленных целей, регулярно занимается со своей лошадью Карамелью», — добавила Ирина Поддуева (Черезова).