Спорт

«Псковские теплосети» продолжают бороться за победу в футбольном турнире «Вызов»

Команда муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» принимает участие в футбольном турнире «Вызов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

В ПТС отметили, что команда очень уверенно выступает на турнире, несмотря на тот факт, что это первые серьезные соревнования, на которые заявились спортсмены предприятия.

Последняя игра с таможней не прошла бесследно. «Трое наших футболистов получили очень серьезные травмы. Спустя полтора месяца восстановились только двое, и то не до конца. Играть могут, но не без болевых ощущений. Но наши спортсмены настоящие бойцы», - подчеркнули в пресс-службе.

В воскресенье команда Псковских теплосетей встретилась с командой МЧС. «Всем вам хорошо известно, что МЧС славится своей физической подготовкой и выступает практически на всех возможных соревнованиях и занимает призовые места. На турнире "Вызов" их тоже знают очень хорошо: ребята давно заслужили уважение у соперников, и каждая без исключения команда подходит к играм с ними с полной серьезностью и ответственностью. Игра была очень взвешенная и скорее закрытая, большая часть борьбы была в центре поля. Итоговый счет - 1:6, разгромная победа нашей команды», - сообщили в пресс-службе.

«30 мая нас ждет очень интересная игра, можно сказать муниципальное дерби - нашей команде будут противостоять коллеги из Горводоканала», - добавили в ПТС.