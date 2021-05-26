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Спорт

Чемпионат по стрельбе на кубок губернатора стартовал в Псковской области

26.05.2021 12:34|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 26 мая, на полигоне одной из воинских частей в Печорском районе дал старт третьему открытому чемпионату по стрельбе на кубок главы региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

«Несмотря на все те вызовы, которые нам бросает пандемия, в этом году мы сумели сохранить традиционный формат — участвуют команды из различных регионов. Особенно приятно, что вместе с нами на соревнованиях и юнармейцы. Мы стараемся из года в год повышать уровень мероприятия, совершенствуем инфраструктуру, добавляем новые элементы. В эти три дня вас тоже ждут сюрпризы, надеюсь, что вы их оцените», - отметил губернатор и добавил, что нововведения прорабатываются исключительно по итогам обратной связи с участниками после предыдущих соревнований.

Михаил Ведерников пожелал всем участникам чемпионата интересной командной борьбы.

В рамках церемонии открытия право поднять государственный флаг Российской Федерации, официальный флаг Псковской области и флаг частей и соединений специального назначения получили победители 2-го открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых структур на кубок главы региона — команда войсковой части 54607.

После церемонии открытия чемпионата Михаил Ведерников вместе с заместителем командира войсковой части подполковником Денисом Малаховым и главным судьей соревнований Валерием Емцевым осмотрели площадки для практической стрельбы, в том числе где будут использоваться пулеметы и снайперские винтовки.

Впервые на соревнованиях будут задействованы подъемные мишени, предоставленные концерном «Калашников». Михаил Ведерников ознакомился с упражнением, в котором они будут использоваться. О принципе их работы рассказали представители концерна, обслуживающего механизмы. Денис Малахов в свою очередь подчеркнул, что упражнение будет «плотное», потому что спортсменам предстоит поражать сразу несколько мишеней, которые будут подниматься группами одновременно.

По итогам осмотра упражнений Михаил Ведерников положительно оценил внесенные изменения. «Просто никому не будет», — заметил губернатор.

Юнармейские отряды для участия в соревнованиях прибыли практически из всех муниципальных образований Псковской области. Школьники продемонстрируют свои навыки в военизированной эстафете, а также стрельбе из малокалиберной винтовки. Для юных участников соревнований организованы интерактивные развлекательные площадки, а также пункты питания и обогрева с учетом погодных условий.

Отметим, открытый чемпионат проводится с соблюдением противовирусных мер. В текущем году удалось расширить географию участников — стрелки прибыли из Псковской области, Санкт-Петербурга, Тамбова, Калининграда, Нижнего Новгорода. Соревнования продлятся 3 дня и будут включать в себя дневные и ночные стрельбы.

Теги: #Псковская область #стрельба #соревнования #кубок губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
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