Спорт

Экозабег организуют в Пскове 13 июня

Спортивный забег с параллельным собиранием мусора состоится в Пскове 13 июня. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил ведущий программы «Экосреда», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров.

Экозабег (плоггинг) — это бег, который сопровождается комплексной нагрузкой в виде поднимания мусора.

Сергей Елизаров отметил, что в последнее время в Псковской области увеличилось количество «бегунов». По его словам, несколько лет назад на территории стадиона «Электрон» в Пскове уже организовывали соревнования по плоггингу, но тогда не удалось добиться ожидаемого результата. «В итоге это все вылилось в обычный субботник, то есть собирание мусора в спортивной одежде. Плоггинг — это все таки соревнования по бегу», - сказал он.

Гость программы, руководитель клуба спортивного ориентирования «О-Псков» Василий Абросимов заметил, что в таких соревнованиях будет интересно участвовать любителям, а не профессиональным спортсменам.

«Это не будет достаточно спортивным мероприятием, там не поставишь личный рекорд и все прочее. Продвинутым спортсменам, настроенным на рекорды и результаты, может быть не очень интересно», - подчеркнул Василий Абросимов.

Спикеры пригласили псковичей на экозабег, который пройдет 13 июня в 11.00 в районе деревни Промежицы Псковского района.

«Собираться мы будем у местного кафе. Приходите, позанимаемся спортом и заодно приведем в прядок местность», - обратился к радиослушателям Сергей Елизаров.