Спорт

Соревнования по парашютному спорту пройдут в Пскове 27-30 мая

Соревнования по парашютному спорту на Кубок вооруженных сил России, посвященные командующему ВДВ, Герою Советского Союза Василию Маргелову пройдут в Псковской области 27-30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открытие соревнований состоится 27 мая в 12.00 у центрального КПП 76-й дивизии ВДВ у памятника Василию Маргелову.

В соревнованиях будут участвовать 105 человек из Рязани, Хабаровска, Ростова, Пскова, Самары, Москвы, Твери, Иванова, Санкт-Петербурга, Владивостока.

Планируется, что 27 мая с 14.00 до 21.00 состоятся прыжки в Кислово, а 28 и 29 мая - с 8.00 до 21.00. 30 мая прыжки в Кислово пройдут с 8.00 до 12.00.