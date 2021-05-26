Спорт

«Зарядка со стражем порядка» прошла в псковской школе

Ежегодная спортивная акция «Зарядка со стражем порядка» прошла в школе №1 имени Л. М. Поземского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Традиционно ее организатором выступило управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и формирование позитивных жизненных установок в подростково-молодежной среде.

В ведомстве рассказали, что для учащихся 7 «Б» класса подготовили насыщенную программу. Открылась встреча исполнением патриотической песни «Мы - будущее страны». «Далее под зажигательную музыку волонтеры провели танцевальную зарядку. И все ее участники получили большой заряд бодрости и позитива», - заметили организаторы.

Кульминацией этого спортивного праздника стало выступление сотрудника отряда специального назначения «Гром», который продемонстрировал специальную экипировку, рассказал о службе в подразделении и показал ребятам приемы самообороны.

Завершилась акция танцевальным флэшмобом под композицию «Непохожий». Организаторы совместно с дирекцией школы пожелали учащимся новых спортивных побед и достижений, а также призвали с пользой для здоровья провести предстоящие летние каникулы.

Зарядка прошла с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, добавили в ведомстве.