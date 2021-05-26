Спорт

Псковские боксеры одержали первые победы на чемпионате СЗФО

Псковские спортсмены одержали первые победы на чемпионате Северо-Западного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество — Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа клуба единоборств «Отечество — Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

Спортивные бои проходили 26 мая в городе Усинске. В первый соревновательный день состоялось торжественное открытие и прошли предварительные поединки.

По результатам поединков воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область» Артем Шестопалов одержал победу над соперником из Архангельска и вышел полуфинал чемпионата в весовой категории 69 кг, а Кирилл Титов оказался сильнее соперника из Калининграда и вышел четвертьфинал чемпионата в весовой категории 75 кг.