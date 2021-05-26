Спорт

Псковичка заняла третье место на соревнованиях по дзюдо в Череповце

Псковичка Полина Ванюхина стала призером соревнований II этапа (СЗФО) V летней Спартакиады молодежи России по дзюдо среди девушек 2002-2004 годов рождения. Состязания прошли 27 мая в городе Череповце. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Полина Ванюхина выступала в весовой категории 63 кг. Она победила на ковре соперниц из Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей, но уступила спортсменке из Санкт-Петербурга. В результате по очкам псковичка заняла третье место. Победу одержала представительница Ленобласти.

Тренируют девушку мастер спорта международного класса по дзюдо Сергей Фомин и мастер спорта России по дзюдо Кирилл Романов.

28 мая Полина Ванюхина будет участвовать в чемпионате Северо-Западного федерального округа России по борьбе дзюдо среди женщин.