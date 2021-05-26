Спорт

Соревнования по парашютному спорту памяти Василия Маргелова стартовали в Пскове. ФОТО

Сегодня в Пскове стартовали соревнования по парашютному спорту «Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по точности приземления памяти командующего ВДВ, героя Советского Союза, генерала армии В.Ф. Маргелова», сообщили Псковской Ленте Новостей в 76-й десантно-штурмовой дивизии.

«Лучшие спортсмены-парашютисты сегодня прибыли в Псковское соединение Воздушно-десантных войск», - отметили в дивизии.

В Псков приехали около 100 спортсменов из Центрального, Западного и Восточного военных округов, команда ЦСКА, команда ДОСААФ и Воздушно-десантных войск.

Соревнования по точности приземления будут оценены по 2-м показателям – точности приземления в составе команды и личном первенстве.

Спортсмены должны совершить 10 прыжков в составе команды 5 человек с высоты 1000 м и приземлиться в центр электронной мишени диаметром 16 сантиметров.

Традиционно на торжественной церемонии открытия были возложены цветы к памятнику легендарного командующего ВДВ генерала армии Василия Маргелова.

В торжественном открытии приняли участие и поприветствовали участников заместитель командующего ВДВ по МТО, генерал-майор Нариман Тимергазин, командир Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин и председатель совета ветеранов гвардейской 76-й дивизии, генерал-майор Юрий Соседов.

Кубок ВС РФ по парашютному спорту - это традиционное ежегодное соревнование, которое проводится на базе Псковского соединения ВДВ с 2004-го года. Спортсмены, которые покажут лучшие результаты, будут награждены медалями и грамотами.