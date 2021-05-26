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Спорт

Забег «Зеленый Марафон» пройдет в Пскове 5 июня

31.05.2021 09:38|ПсковКомментариев: 0

Традиционный забег Сбера в рамках проекта «Зеленый Марафон» состоится в Пскове в субботу, 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды. Пройти регистрацию и узнать всю информацию о забеге можно в мобильном приложении от Сбера «Зеленый Марафон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Для участников забега предусмотрены экосувениры. Чтобы их получить, жителям Пскова необходимо установить указанное мобильное приложение и предъявить подтверждение пробежки с дистанцией более 1 км. Сувениры будут вручать 5 июня в период с 11.00 до 15.00 по адресу: город Псков, Сквер 60-летия Октября (в районе улицы Конной, Рижского проспекта и улицы Максима Горького).

Скачать мобильное приложение можно по ссылке, а также в App Store и Google Play.

«Для полноценной жизни человеку нужны здоровая еда, чистая вода и свежий воздух. В течение всей жизни мы расходуем ресурсы планеты, не замечая масштабов своего потребления. Мера скорости и разрушительности воздействия человека на окружающую среду называется экологическим следом. Единица измерения — глобальный гектар. Экослед человечества в 1,6 раза превышает возможности планеты. Любой из нас в силах внести свой вклад в решение этой проблемы, именно поэтому Зеленый Марафон проходит в этом году под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?» - отметили организаторы мероприятия.

В рамках «Зеленого Марафона» Сбер вместе с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.

Каждый может поддержать эту акцию, участвуя в «Зеленом Марафоне» и его экологических инициативах:

  • в Пскове, приняв участие в экологические проекте по озеленению сквера 60-летия Октября (в районе улицы Конной, Рижского проспекта и улицы Максима Горького) 5 июня в 12.00
  • пожертвовав средства на экологические проекты на портале СберВместе.
Теги: #Сбербанк #спорт #бег
Источник: Псковская Лента Новостей
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