Забег «Зеленый Марафон» пройдет в Пскове 5 июня

Традиционный забег Сбера в рамках проекта «Зеленый Марафон» состоится в Пскове в субботу, 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды. Пройти регистрацию и узнать всю информацию о забеге можно в мобильном приложении от Сбера «Зеленый Марафон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Для участников забега предусмотрены экосувениры. Чтобы их получить, жителям Пскова необходимо установить указанное мобильное приложение и предъявить подтверждение пробежки с дистанцией более 1 км. Сувениры будут вручать 5 июня в период с 11.00 до 15.00 по адресу: город Псков, Сквер 60-летия Октября (в районе улицы Конной, Рижского проспекта и улицы Максима Горького).
Скачать мобильное приложение можно по ссылке, а также в App Store и Google Play.
В рамках «Зеленого Марафона» Сбер вместе с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.
Каждый может поддержать эту акцию, участвуя в «Зеленом Марафоне» и его экологических инициативах: