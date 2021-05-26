Спорт

Михаил Ведерников участвует в чемпионате по тактической стрельбе. ВИДЕО

Губернатор Михаил Ведерников участвует в чемпионате по тактической стрельбе среди силовых структур. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Напомним, 26 мая на полигоне одной из воинских частей в Печорском районе начался третий открытый чемпионат по стрельбе на кубок главы региона. В текущем году удалось расширить географию участников — стрелки прибыли из Псковской области, Санкт-Петербурга, Тамбова, Калининграда, Нижнего Новгорода. Соревнования включают в себя дневные и ночные стрельбы.