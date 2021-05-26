Спорт

Около 400 псковичей стали участниками полумарафона «ЗаБег»

Пятый всероссийский полумарафон «ЗаБег» прошел сегодня, 30 мая. В этом году в Пскове спортивное мероприятие собрало рекордное количество участников — почти 400 человек. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил главный организатор соревнований в Пскове Александр Кузьмин.

По его словам, регистрация на мероприятие была открыта пять месяцев назад. «В Пскове уже за три недели до забега были раскуплены все 385 слотов. Это хороший результат по стране, - подчеркнул Александр Кузьмин. - Это не все, еще сотни желающих просились участвовать, но у нас просто не было футболок и медалей, чтобы принять этих людей».

Специальные футболки участникам марафона раздали на старте забега, который прошел на улице Советской, 13. Кроме того, всем преодолевшим дистанцию вручили медали. По итогам мероприятия прошло награждение победителей в забеге на 1, 5, 10 и 21,1 км. Результаты забега можно узнать на сайте.

«Это уникальное событие, поскольку в нем участвуют не только профессионалы, но и любители, представители самых разных профессий: врачи, полицейские и другие. Участвовали и дети, они преодолели дистанцию в 1 км», - рассказал Александр Кузьмин.

Мероприятие «ЗаБег» организует команда «Лиги Героев». Полумарафон одновременно проходит в 85 городах России в 11 часовых поясах — это мировой рекорд Гиннесса, установленный в 2020 году. Тысячи людей со всей страны стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов.