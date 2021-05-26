Спорт

Лучшие команды тактических стрелков определили в Псковской области

Итоги третьего чемпионата по тактической стрельбе среди силовых структур на Кубок губернатора Псковской области подвели в командных категориях в дисциплине «Тактическая стрельба».

«1 место – команда "Тайфун-1", 2 место – команда войсковой части 64044, 3 место – команда "Юнит"», - говорится в сообщении официального Telegram-канала региона.

«В этом году у нас было почти три десятка команд из разных регионов, - отметил губернатор Михаил Ведерников. - Наше мероприятие из года в год становится все более интересным, популярным, и нам очень приятно, что оно расширяется».

Глава региона подчеркнул, что в соревнованиях участвовали команды юнармейцев почти со всех районов области. Он добавил, что в этом году соревнования были гораздо сложнее, но благодаря этому стали еще интереснее.