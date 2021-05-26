Спорт

«Челси» Абрамовича выиграл Лигу чемпионов

Английский футбольный клуб «Челси», которым владеет российский бизнесмен Роман Абрамович, выиграл Лигу чемпионов — главный клубный турнир Европы. В финале команда из Лондона обыграла «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Гол на 42-й минуте забил Кай Хаверц.

Это вторая победа «Челси» в Лиге чемпионов. В 2012 году команда победила в финале мюнхенскую «Баварию». В 2008 году, когда финал турнира проходил в Москве, «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед». За девять лет, прошедшие с финала 2012 года, «Челси» еще дважды выиграл Лигу Европы — второй по значимости турнир Старого Света: в 2013-м и 2019-м годах.