Спорт

По итогам чемпионата по стрельбе хрустальный пистолет остался в администрации Псковской области

Специальный переходящий приз, хрустальный пистолет, по итогам прошедшего турнира по стрельбе из боевого ручного оружия среди руководителей правоохранительных органов и руководителей органов муниципальной и региональной власти остается в областной администрации. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

«В Печорском районе прошел уже III чемпионат по стрельбе на кубок губернатора Псковской области. Благодарю руководство управления пограничной службы ФСБ России по Псковской области и всех участников за интересную борьбу!» - написал глава региона.

В этом году в соревнованиях приняли участие почти 30 команд: военнослужащие, представители силовых структур, органы исполнительной власти региона, стрелки-практики. Отдельные испытания были и для юнармейцев – соревноваться в стрельбе приехали команды со всех районов Псковской области.

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