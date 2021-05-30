Спорт

Юные псковички одержали победу на чемпионате «Pole Sport Kids» в Москве

Юные псковички стали победительницами чемпионата «Pole Sport Kids & Aerial Championship 2021» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил продюсерский центр «Королев продакшн».

Псков представляли спортсменки Софья Колоскова и Ксения Васильева. По итогам двух соревновательных дней Софья заняла первое место в категории любители 15-17 лет, а Ксения — первое место в категории профессионалы 13-14 лет. Кроме того, Ксения участвовала в баттле за звание абсолютной чемпионки, где также одержала победу.

Тренирует спортсменок Виктория Тренина.