Спорт

Сотрудница псковской Росгвардии стала призером соревнований по бегу

В Пскове сотрудница Росгвардии стала призером V всероссийского полумарафона «ЗаБег», в котором приняли участие почти 400 человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, на дистанции 10 километров сотрудница вневедомственной охраны, младший сержант полиции Светлана Рябкина заняла третье место в своей возрастной группе.

Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки, медали и грамоты.

Мероприятие «ЗаБег» организует команда «Лиги Героев». Полумарафон одновременно проходит в 85 городах России в 11 часовых поясах — это мировой рекорд Гиннесса, установленный в 2020 году. Тысячи людей со всей страны стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов.