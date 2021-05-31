Спорт

Клуб «Суперфитнес» запустил для псковичек новую программу

А вы тоже думаете, что сможете убрать бока и живот домашними тренировками? Многие из тех, кто раньше так считал, уже пришли в форму и избавились от противных складок над джинсами. Летние легкие одежды не прикрывают того, что было накоплено-наедено зимой и теперь так раздражает.

«И, может быть, сама еще бы с этим смирилась», - говорит одна из участниц новой программы «Фитнес старт» от клуба «Суперфитнес». - но неприятно, когда ровесницы в инстаграм в открытых купальниках выглядят гораздо моложе, а тут еще и дети стали стесняться моей полноты. Хоть плачь... Решила не плакать, а заняться собой. За неделю минус 2 кг. Дальше – больше».

Новую программу «Фитнес старт» прокомментировал директор клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев. По его словам, за все время существования клуба это самый удобный вариант входа для новичков или тех, кто давно не занимался: и по деньгам - всего 1390 рублей, и по условиям.

«Занятия с тренером включены. План питания, диагностика состояния здоровья, групповые программы и сауна. Очень крутой и доступный вариант. А дома заниматься просто не сможете - всегда есть отвлекающие дела. Поэтому не обманывайте себя - бронируйте участие в программе "Фитнес старт" клуба "Супер фитнес" по телефону 56 60 80, ведь их количество будет каждый месяц строго регламентировано - и будьте стройными, красивыми, сильными и в хорошем настроении», - призвал Георгий Пономарев.

Клуб «Суперфитнес», Рижский проспект, 16, телефон 56 60 80.