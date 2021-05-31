Клуб «Суперфитнес» запустил для псковичек новую программу

А вы тоже думаете, что сможете убрать бока и живот домашними тренировками? Многие из тех, кто раньше так считал, уже пришли в форму и избавились от противных складок над джинсами. Летние легкие одежды не прикрывают того, что было накоплено-наедено зимой и теперь так раздражает.
«И, может быть, сама еще бы с этим смирилась», - говорит одна из участниц новой программы «Фитнес старт» от клуба «Суперфитнес». - но неприятно, когда ровесницы в инстаграм в открытых купальниках выглядят гораздо моложе, а тут еще и дети стали стесняться моей полноты. Хоть плачь... Решила не плакать, а заняться собой. За неделю минус 2 кг. Дальше – больше».
Новую программу «Фитнес старт» прокомментировал директор клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев. По его словам, за все время существования клуба это самый удобный вариант входа для новичков или тех, кто давно не занимался: и по деньгам - всего 1390 рублей, и по условиям.
Клуб «Суперфитнес», Рижский проспект, 16, телефон 56 60 80.