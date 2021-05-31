Спорт

В Псковской области среди осужденных проводят турниры по игре в городки

Турниры по городошному спорту прошли среди осужденных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения в Себежском и Островском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Мероприятие проводят в целях организации полезной занятости осужденных и расширения форм спортивно-массовой работы в исправительных учреждениях региона, отметили в ведомстве.

В каждом учреждении осужденные своими руками изготовили спортивный инвентарь, подготовили площадки для проведения игр с обеспечением безопасности. Подобные соревнования проводились впервые и носили ознакомительный характер.

Перед началом турнира провели инструктаж по правилам игры и технике безопасности. После участники поделились на команды, каждая из которых проходила по три кона игры, но в каждом из них городошные фигурки становились все сложнее, отметили организаторы. После отборочных туров лучшие участники встретились в финале.

«Проявление интереса осужденных к спортивным состязаниям может стать для многих из них первым шагом к здоровому образу жизни», - отметил начальник отделения по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов.

Добавим, в общежитиях отрядов осужденных, на стендах наглядной агитации, также разместили информацию о возможности занятия городошным спортом в учреждении. Кроме того, в рамках работы спортивного кружка осужденным продемонстрирован обучающий видеоролик по игре в городки.