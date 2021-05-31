Спорт

Псковичи стали чемпионами России по спортивному ориентированию

Псковичи получили медали на чемпионате России по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации спортивного ориентирования Псковской области.

Соревнования проходили в лесном массиве около деревни Малая Гоголевка. В федерации отметили, что еще недавно этот лесной массив входил в зону застройки, но благодаря усилиям администрации Псковского района и жителей деревни Малая Гоголевка массив перевели в зону рекреации (Р1).

Комиссия Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата рассматривает использование данного лесного массива для проведения соревнований и тренировочного процесса спортсменов-инвалидов и в дальнейшем. Эксперты заметили, что лесная территория, примыкающая к Корытовскому лесопарку, у деревни Малая Гоголевка, уникальна своими формами рельефа и доступностью для инвалидов на колясках.

По итогам трехдневной борьбы псковская команда в составе Марины Борисенковой, Эдуарда Огинского и Валерия Иванова завоевала «золото» и две «бронзы». Кроме того, Марина Борисенкова победила в дисциплине тайм-спринт среди женщин, среди мужчин лучшим был Дмитрий Докучаев из Москвы, а пскович Эдуард Огинский занял третье место.

В эстафетной гонке псковская команда заняла третье место, победу одержала команда из Свердловской области, на второе место вышла команда из Москвы.

Всего в соревнованиях приняли участие 72 спортсмена из 12 регионов страны.

Федерация спортивного ориентирования Псковской области благодарит областную общественную организацию «Чудской проект» за инициативу по разработке и реализации проекта благоустройства и создание инклюзивного парка на территории Корытовского лесопарка, у Центра лечебной педагогики на улице Яна Райниса, где тоже проходили соревнования, а также псковских волонтеров за оказанную помощь.