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Спорт

Псковский велосипедист стал чемпионом на всероссийских соревнованиях

02.06.2021 11:53|ПсковКомментариев: 0

Псковские спортсмены получили медали на всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту среди юношей и девушек в возрасте от 15 до 16 лет, а также в первенстве Псковской области по велосипедному спорту памяти заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира А. М. Зиновьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Во всероссийских соревнованиях в городе Великие Луки приняли участие спортсмены из 9 регионов страны. Программа соревнований включала в себя групповую гонку на 60 км, индивидуальную гонку на время на 15 км, критериум на 32 км.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области: Игорь Кудрявцев, Алексей Павлов, Андрей Китаев, Константин Мосолов, Степан Лошаков, Дарья Корякова, Алина Лосева, Екатерина Федорова. Абсолютным победителем соревнований стал Алексей Павлов. В групповой гонке на 60 км Игорь Кудрявцев стал серебряным призером.

В первенстве Псковской области памяти заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира А. М. Зиновьева приняли участие более 90 спортсменов. Программа соревнований включала в себя групповую гонку на дистанции от 3 до 60 км в зависимости от возрастной группы участника и индивидуальную гонку на дистанции от 3 до 15 км. Спортсмены Центра спортивной подготовки в разных возрастных группах стали победителями и призерами соревнований.

Теги: #великие луки #спорт #велосипед
Источник: Псковская Лента Новостей
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