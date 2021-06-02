Спорт

Островская молодежь победила в областных соревнованиях по военной подготовке

Спартакиада молодежи Псковской области допризывного возраста прошла в городе Острове с 31 мая по 1 июня. В соревнованиях приняли участие семь команд из районов и городов региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Участники соревновались в спортивном многоборье и военной подготовке. Спортивная программа включала в себя бег на 60 и 3000 метров, прыжки в длину с разбега и с места, подтягивание на перекладине, метание гранаты, подъем туловища из положения лежа за 1 минуту, а также стрельбу из пневматической винтовки.

Соревнования по военной подготовке проводились по двум дисциплинам: разборка и сборка автомата, а также строевая подготовка.

Лучшей командой как по спортивной, так и по военной подготовке стала команда Островского района. В общекомандном первенстве победителями стали островские спортсмены, на втором месте – Невельский район, третье место получила команда из Великолукского района.