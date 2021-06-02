Спорт

Пскович отправился на чемпионат России по смешанному боевому единоборству

Воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество - Псковская область», боец центра «ММА» города Великие Луки Иван Веретенников отправился на чемпионат России среди мужчин и женщин по смешанному боевому единоборству (ММА). Об этом сообщается в группе клубы единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа клуба единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

Турнир пройдет с 3 по 7 июня в Кемерово, он будет приурочен к 300-летнему юбилею Кузбасса. Более 200 бойцов из 49 регионов сойдутся для того, чтобы побороться за право получить путевку на чемпионат мира и Европы в составе национальной сборной образца 2021 года.



В клубе единоборств Ивану Веретенникову пожелали удачи и уверенной победы на чемпионате России.



Тренируется спортсмен под руководством А. В. Ткаченко и П. Н. Ершова.