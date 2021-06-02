Спорт

Псковские второклассники стали победителями всероссийского турнира по шахматам

Команда второклассников из Гуманитарного лицея стала победителем по итогам всероссийского турнира в рамках программы «Шахматы в школе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов.

Заключительные три всероссийского командного турнира «Дебют» сыграли 2 июня на курорте «Орбита», расположенном на черноморском побережье Краснодарского края.

Соревнования, состоящие из 9 туров, организовывала и проводила Федерация шахмат России при участии и поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

В турнире принимали участие команды из Алтайского, Забайкальского, Краснодарского краев, Брянской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Тульской областей, республик Ингушетия, Мордовия, Удмуртия и Чувашия. Каждая команда состояла из обучающихся одной общеобразовательной организации. На всероссийский турнир приехали команды, получившие первые места в конкурсе на лучшее преподавание шахмат в субъекте в 2020-2021 учебном году в рамках проекта «Шахматы в школах».

Набрав 24,5 очка, первое место заняла команда Гуманитарного лицея из Псковской области в составе Дмитрия Голубева, Артема Чаусова, Константина Габова, Маргариты Алексеевой. Старший тренер команды – Александр Муравьев.

Кроме того, юных шахматистов из Псковской области Дмитрия Голубева и Константина Габова признали лучшими игроками на своих досках. Они набрали по 8 очков из 9 возможных.

Заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России Александр Ткачев поздравил участников и представителей с окончанием первого серьезного соревнования в их шахматном пути и пожелал дальнейших успехов.

Призеров и победителей наградили кубками, медалями и дипломами. Все участники и представители получили именные сертификаты.