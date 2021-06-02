Спорт

Псковские легкоатлеты завоевали почти 40 медалей на соревнованиях в Брянске

Псковские спортсмены завоевали 21 золотую, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике. Соревнования проходили в Брянске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Псковскую область на соревнованиях представляли 24 участника. По итогам состязаний победителями и призерами признаны 37 спортсменов.

В командном зачете чемпионатов среди легкоатлетов в возрастных группах до 18 и до 20 лет псковичи заняли 1 место, до 23 лет — 2 место, среди мужчин и женщин — 3 место.

Председатель регионального отделения Федерации легкой атлетики Александр Камезин назвал выступление региональной команды успешным. «Спортсмены молодцы, справились с поставленными задачами», - отметил он.

Теперь легкоатлеты отправятся на спартакиаду учащихся в Кострому. По ее итогам будет сформирована команда СЗФО, которая выступит на чемпионате России.