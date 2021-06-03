Спорт

Гимнасты из разных городов приедут на турнир в Псков

XXII турнир по художественной гимнастике памяти благоверного князя Александра Невского пройдет в псковском УСК «Олимп» с 4 по 6 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Соревнования проводятся с 1997 года. Это единственный в России турнир по художественной гимнастике, носящий «мужское» имя, гордое имя защитника Отечества – Александра Невского, 800-летие которого отмечает вся Россия в 2021 году, добавили в пресс-службе.

В соревнованиях примут участие команды Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Ивангорода.

В этом году турнир проводится без зрителей в целях предотвращения рисков распространения коронавирусной инфекции. Во время соревнований будет осуществляться прямая трансляция в группе спортивной школы «Гармония».