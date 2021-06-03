Спорт

Велосипедистов из Великих Лук приглашают принять участие в массовой гонке

Жителей Великих Лук приглашают принять участие в велопробеге и всероссийской массовой велосипедной гонке 5 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Велопробег пройдет по маршруту торговый центр «Апельсин» – площадь Ленина. Старт будет организован у торгового центра в 10.00. Всероссийская массовая велосипедная гонка пройдет на территории Центра подготовки велосипедистов, она начнется в 12.00. Участие в ней могут принять также все желающие.

Внимание участников мероприятий обращают на необходимость строгого соблюдения действующих противоэпидемических ограничений и санитарных норм, установленных в связи с сохранением рисков распространения COVID-19. На мероприятии необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию.